О чем говорит онемение рук или ног после тренировок

Тренер Бахтурина: причиной онемения рук после тренировок бывает гипергликемия. Как рассказала эксперт «Секрету фирмы», если онемение происходит из-за пережатия нерва во время упражнения или резкого прилива крови к мышцам — это нормально. Но регулярное онемение может говорить о системных проблемах со здоровьем. Например, речь может идти о повышенном уровне сахара в крови или артериальном давлении. Подробности далее в материале.

Нормальное онемение

Судороги и онемение конечностей могут случаться как во время тренировки, так и после неё. Тренер Акулина Бахтурина напомнила, что подобное происходит и в бытовых ситуациях, но им значения люди обычно не придают.

Например, мы можем «отсидеть» ноги, если будем долго сидеть на подогнутых коленях. Иногда рука затекает, когда мы засыпаем, подложив её под голову.

"Причина неприятных ощущений в бытовых ситуаций и во время занятий спортом чаще всего в блокировке или изменении кровоснабжения нервов в руках или ногах. Кровоснабжение может ухудшиться из-за пережатия какого-либо нерва или переутомлении мышц", — Акулина Бахтурина, старший тренер сети студий балета и растяжки Levita.

Иногда онемение возникает наоборот из-за притока крови к мышцам, отметила эксперт. Объём жидкости в конечностях резко возрастает, возникает отек, и нервы оказываются сдавлены.

Тренер привела в пример конкретные ситуации на тренировке, после которых могут онеметь конечности:

Долгое удержание руки или ноги в одном положении;

Кардиотренировка на велотренажере (положение тела также долго не меняется);

Бег с сильно сжатыми кулаками;

Силовые упражнения с большим весом.

«Даже неудобные и тесные кроссовки – все это может стать причиной онемения», —предупредила Бахтурина.

Что делать при онемении

Очень часто избавиться от неприятных симптомов помогает простое встряхивание конечностей после выполнения каждого упражнения, сказала тренер.

При этом во время кардиотренировко обязательны остановки и передышки.

"Если судорога или онемением конечности произошло во время выполнения упражнения, то следует остановиться, потянуть и слегка встряхнуть эту конечность. Если боль резкая, то нужно сделать небольшой перерыв в тренировке. Полезно будет выпить воды или сладкий чай, если неприятное ощущение не проходит", — Акулина Бахтурина, тренер.

Из-за чего ещё немеют конечности. Опасные варианты

Иногда покалывания в пальцах ног или рук могут появиться из-за чрезмерной физической нагрузки, а также перенапряжение мышц. То же самое касается и потери чувствительности в конечностях.

Всё дело может быть в неверной технике выполнения упражнений.

Ещё неметь руки и ноги могут из-за более системных проблем со здоровьем. Например, при повышенном сахаре глюкоза может повреждать нервные окончания — развивается диабетическая нейропатия. Это состояние часто проявляется онемением и покалыванием в конечностях, особенно после физической нагрузки, когда кровоток усиливается.

"Среди вероятных медицинских причин онемения — повышение артериального давления и уровня глюкозы в крови, обезвоживание организма, нарушение водно-солевого обмена, дефицит микроэлементов, сильное переутомление и недостаток сна, переохлаждение или перегрев, инфекции, различные хронические заболевания", — Акулина Бахтурина, тренер.

Очень важно отслеживать данные ощущения. Тренер посоветовала обратиться к врачу, если неприятные симптомы возникают систематически.

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