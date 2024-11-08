Бытует мнение, что говядина менее жирная и поэтому полезнее для здоровья, чем свинина. Однако, убеждена диетолог Галина Анисеня, свинина имеет некоторые преимущества перед говядиной. К примеру, в свинине много ценного белка, который усваивается лучше, чем протеины говядины.

Помимо этого в свинине высокое содержание витаминов группы В, играющих важнейшую роль в поддержании иммунитета и активности, нормализации работы центральной нервной системы. Не стоит забывать, что это мясо гипоаллергенно, богато селеном и помогает поддерживать здоровье кожи и способствует выработке гормонов щитовидной железы.

Кроме того, напомнила Анисеня в разговоре с «Живой Кубанью», свиной жир усваивается легче, чем любой другой животный жир, поэтому оказывает наименьшую нагрузку на ЖКТ.

А если с куска мяса срезать жир, то оно получится вполне диетическим.

Правда, Анисеня добавила, что согласно рекомендациям, не стоит съедать в день более 200–250 гр свинины.

При этом мясо обязательно нужно сочетать с овощам. Это поможет поддерживать витаминов и минералов.

Ранее сообщалось, что для получения пользы, необходимо употреблять примерно 30-50 граммов сала, так как в нем содержатся полезные жирные кислоты.

Также диетологи утверждают, что свинина гораздо проще воспринимается организмом человеком, по этой причине ее часто можно увидеть в детском питании.