Врачи рассказали об опасности антипохмельных капельниц

Капельница не способна отрезвить человека после сильного алкогольного опьянения, однако она может навредить здоровью, рассказал нарколог, психиатр Василий Шуров. Об опасности капельниц от похмелья он поговорил с «Газетой.Ru».

Шуров указал на то, что печень взрослого человека перерабатывает примерно 10 миллилитров этанола в час, и ни одна капельница не может ускорить этот процесс. Кроме того, у пользователей таких услуг есть риск наткнуться на шарлатанов.

«У нас периодически бывают ситуации, когда на дому кого-то так успешно лечат, что у него язык западает и утром находят остывшее тело. Сейчас многие идут делать капельницы, не имея ни лицензии, ни диплома», — предупредил врач.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов подтвердил, что несмотря на то, что капельницы содержат ремаксол, витамины группы В, панангин и церневит, которые действительно способствуют улучшению общего состояния организма и снимают некоторые симптомы похмелья, они не способны удалить алкоголь из крови и вернуть человеку трезвость. Компоненты капельниц, по его словам, могут вызвать аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока.

Кроме того, если человеку необходимо пройти медицинское обследование после введения коктейля от похмелья, результаты анализа крови могут исказиться. Помимо этого, предупредил Кутушов, у тех, кто водит автомобиль, после капельницы возникает ложное чувство трезвости.

Ранее Шуров оценил планы Министерства промышленности и торговли РФ вернуть метанол (технический спирт) в состав стеклоомывающей жидкости для автомобилей. По словам Шурова, если в стеклоомыватель будут добавлять спирт, его могут начать употреблять люди с алкогольной зависимостью.