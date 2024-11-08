Доктора назвали продукты, вызывающие рак кишечника

С одной стороны, жиры необходимы для строительства клеточных оболочек. С другой, они могут наносить существенный вред гормональной и ферментной системам организма: в том случае, если речь идет о влиянии на человека химических элементов, содержащихся в трансжирах.

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"В результате клетки перестают выполнять свои функции, а в организме накапливаются токсины, увеличивающие риск развития многих заболеваний", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на врачей.

Специалисты подчеркнули, что отказ от приготовленных с использованием гидрогенизированных масел продуктов, а также следование здоровому питанию, - единственный способ восстановить функции организма, поврежденные из-за трансжиров.

Со ссылкой на ВОЗ подчеркивается, что "трансжиры должны быть полностью исключены из рациона питания человека".

Специалисты перечисли продукты, от которых лучше отказаться. В список попали представленные в магазинах некоторые сладкие хлебопекарные изделия (например, пончики, блинчики, вафли), слоеная выпечка, сдобное печенье, мороженое (обычно при добавке трансжиров продукт медленно тает даже при комнатной температуре), чипсы, картофель фри, замороженная пицца.

Особый разговор - переработанное мясо. Если в процессе производства таких продуктов использовались трансжиры, то это повышает риск развития рака толстой кишки, диабета второго типа и болезней сердца.

"Содержат значительно количество трансжиров мясные консервы. А также колбасы, сосиски, сардельки, ветчина, бекон", - отметили специалисты.

Врачи напомнили, что растительные масла высокого качества, орехи, семена, рыба - это источники полезных жиров, от которых не стоит отказываться.