Проктолог предупредил, что будет, если долго сидеть в туалете

Длительное пребывание в туалете — одна из причин развития геморроя. Об этом говорят данные медицинской статистики. «Клопс» узнал у врача-колопроктолога Дмитрия Рачковского, сколько времени можно проводить на унитазе без рисков для здоровья.

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Для начала нужно понимать, что считается «долго» или «быстро» для акта дефекации, уточнил доктор. В норме при отсутствии запоров опорожнение кишечника длится не более пяти минут. Чем дольше человек сидит на унитазе, тем сильнее и чаще он тужится. А это — прямой путь к воспалению и растяжению вен в области прямой кишки и анального отверстия.

«Если в течение трёх-пяти минут опорожнение кишечника не произошло, рекомендуется выйти из туалета и повторить попытку чуть позже», — подчеркнул Рачковский.

Даже если просто не напрягаясь подолгу сидеть на унитазе, можно спровоцировать развитие некоторых патологий. Например, запоров или проблем с перистальтикой кишечника. Поэтому с телефонами, журналами или газетами ходить в туалет не стоит.

«Не тратьте время впустую, тем более, что в этом процессе оно играет против вашего здоровья», — заключил врач.

Доктор объяснил, почему стоит сменить обычную туалетную бумагу на влажную.