Диетолог рассказал, как отказаться от сладкого без последствий

Диетолог Полина Журавлева озвучила несколько правил для того, чтобы есть меньше сладкого. По ее мнению, важно не только снизить потребление сахара, но и добавить в жизнь полезные привычки, они помогут обмануть мозг. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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«Высокое потребление сахара связано с серьезными рисками для здоровья, такими, как ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение состояния кожи и снижение уровня энергии. Эти последствия хорошо известны. Но даже это не пугает сладкоежек. Важно понять, что все они – настоящие наркоманы. Как и с любой зависимостью, осознание этих рисков – первый шаг на пути к здоровым изменениям, а следующим этапом может стать замена сахара более полезными альтернативами», – рассказала она.

Чтобы облегчить переход к жизни без сахара, диетолог советует обратить внимание на сахарозаменители, которые могут уменьшить тягу к сладкому. Среди них она выделила стевию, мед и кленовый сироп. Диетолог также порекомендовала добавлять к блюдам щепотку соли или каплю лимонного сока. Это поможет сделать вкус более насыщенным.