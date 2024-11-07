Тренер объяснил, почему тренировки осенью эффективнее летних

Осенние тренировки имеют ряд преимуществ, которые делают их даже более эффективными, чем летние. Прохладный осенний климат и влажный воздух создают комфортные условия для занятий на улице, снижая риск перегрева и обезвоживания, часто возникающий в жаркие дни, а также позволяют лучше справляться с интенсивными тренировками. Об этом «Газете.Ru» рассказала Елизавета Прокудина — тренер фитнес-платформы FitStars.

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Регулярные занятия спортом осенью способствуют укреплению иммунитета и выработке эндорфинов, что помогает бороться с сезонной депрессией.

«Среди видов активности, наиболее подходящих для осени, можно выделить бег, велопрогулки, пешие прогулки и тренировки с собственным весом. Прохладный воздух и умеренная температура создают идеальные условия для интенсивных занятий, в отличие от летнего зноя. Однако при выборе программы стоит учитывать погодные условия, подходящую экипировку и необходимость поддержания водного баланса», — объяснила она.

Для безопасных и комфортных занятий важен правильный выбор экипировки. Осенью рекомендуется использовать трехслойную систему одежды: базовый слой для отвода влаги, средний для сохранения тепла и внешний водоотталкивающий слой. Не забудьте про теплую шапку, перчатки и непромокаемую обувь.

«Осенняя разминка требует особого внимания: она должна длиться не менее 10–15 минут и включать активные упражнения для разогрева всего тела, такие как прыжки на месте, махи руками, бег на месте и приседания», — сказала тренер.

Когда погода ухудшается и световой день сокращается, поддержание мотивации может стать сложнее. Чтобы оставаться активным, полезно ставить четкие цели, составлять расписание и разнообразить тренировки.

Тренировки с друзьями создают дополнительную поддержку и помогают сохранять дисциплину, а использование фитнес-приложений позволяет отслеживать прогресс и поощрять себя за достижения.