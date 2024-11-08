Терапевт рассказала, как предотвратить выпадение волос зимой

В холодное время года сосуды на коже головы сжимаются, что ухудшает микроциркуляцию и блокирует поступление достаточного количества питания фолликулам. Это приводит к сухости головы, ломкости волос и их выпадению, предостерегла врач-терапевт Виктория Звонарева.

На самом деле, влияние холода на выпадение волос не доказано, у трихологов разное мнение на этот счет. Некоторые утверждают, что фолликулы находятся глубоко в коже, поэтому не могут реагировать на внешние факторы. Специалисты считают настоящими причинами выпадения волос являются внутренние проблемы организма, такие как стресс, изменения гормонального фона, перенесенные заболевания. При этом стоит отметить, что человек начинает терять волосы только через 3-3,5 месяца после перенесения болезни.

По данным aif.ru, за 2024 год спрос на трихологов увеличился в два раза, а на приостановление выпадения волос люди тратят около 30 тысяч рублей.

Выпадение 100-120 волос в день считается нормой, но если их количество превышает эти цифры, стоит обратиться к специалисту.

Как обезопасить себя от выпадения волос?

Белок. Это вещество является строительным материалом волоса. Шапка. Она поможет избежать вам нарушений кровообращения в коже головы. Необходимо следить за здоровьем, потому что любая перенесенная болезнь негативно скажется на состоянии волос. Волосы рекомендуется мыть шампунями с протеинами, коллагенами и кератином. Они сделают волосы более прочными. В холодные времена года стоит принимать витаминные комплексы для волос, которые содержат большое количество цинка и кальция. Эти вещества укрепляют волосы и способствуют их росту.

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