Как снизить уровень кортизола в организме

Гормон стресса — наш вечный спутник, с которым в разные периоды времени приходится сталкиваться всем. Долгое повышение кортизола крайне опасно для всего организма, а потому необходимо знать способы для регуляции, о которых нам и рассказала терапевт Таисия Волынкина.

Восполняем витамины

Нередко кортизол ползет вверх по причине дефицитов, о которых вы не подозревали. Наш эксперт рекомендует проанализировать свой рацион и найти в нем слабые места. Подумайте, на что вас тянет больше всего, таким образом можно примерно понять, чего именно не хватает организму, но лучше всего пройти чекап, чтобы точно определить, какие витамины и минералы на данный момент в дефиците.

Физическая активность

Наверное, это лучший способ снять любое напряжение и зарядиться позитивом.

«Людям с сидячей работой показаны как минимум прогулки, идеально — йога или пилатес» — подсказывает эксперт.

Так вы не только повысите тонус мышц и улучшите иммунитет, но и поработаете над психологическим равновесием, что не даст кортизолу совершать резкие скачки.

Нормализуем сон

Бессонница — серьезное нарушение, с которым необходимо бороться в любом возрасте. Но даже если вы не страдаете этим недугом, нарушение режима сна так или иначе приведет вас в кабинет врача. Стресс и сокращение часов сна всегда идут рука об руку. Наш эксперт советует придерживаться режима, где количество часов сна составляет не меньше 6 в сутки.

Время с животными

Любой пушистый персонаж — прекрасный антидепрессант, об этом не все знают, но многие догадываются. Существует пет-терапия, распространенная во многих странах мира. Общение с братьями нашими меньшими позволяет почти моментально снизить тревогу, что актуально для жителей большого города. Конечно, если вы не готовы посвящать время питомцу, не стоит заводить своего, сегодня достаточно мест, где можно пообщаться практически с любым животным на нейтральной территории.