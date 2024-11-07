Врач объяснил, почему необходимо отказаться от рафинированных продуктов

Рафинированными продуктами называются обработанные продукты. Из них может быть извлечена, к примеру, полезная клетчатка. Об этом рассказала в интервью диетолог, нутрициолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова, сообщает радио Sputnik.

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Эксперт напомнила, что к рафинированным продуктам относится сахар, белый хлеб, макаронные изделия, выпечка, белая мука, белый рис и другое. Она привела простой пример − рафинированный сахар в кубиках или в виде сахарного песка. Из сахарной свеклы удаляется оболочка, клетчатка, вода, а остается чистая глюкоза. Так получается рафинированный продукт, отметила диетолог.

По ее мнению, основной вред рафинированных продуктов состоит в том, что без клетчатки, которая препятствует быстрому проникновению сахара в кровь, сильно повышается инсулин. От высокого инсулина начинает синтезироваться жировая ткань, так как ему нужно куда-то утилизироваться. В этом и кроется наибольшая опасность рафинированных продуктов, заключила Зоя Богданова.