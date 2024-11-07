Здоровому взрослому человеку не повредит одна столовая ложка сливочного масла в день, рассказала профилактолог Валентина Карпова. Однако в разговоре с aif.ru она призвала некоторых россиян воздержаться от этого продукта.

По ее словам, сливочное масло абсолютно противопоказано при остром панкреатите и непереносимости лактозы, причем не только в привычном виде, но и в качестве одного из компонентов выпечки. Нежелательно употреблять сливочное масло и беременным и кормящим женщинам в случае, если они сильно набирают вес или если у ребенка есть аллергия, обратила внимание врач. Не рекомендуется, продолжила она, давать сливочное масло детям до семи месяцев. Пожилым людям и людям с проблемами в работе ЖКТ рекомендуется есть не более десяти граммов масла в день.

Также, добавила Карпова, этот продукт противопоказан людям с лишним весом, с атеросклерозом, камнями в желчном пузыре, кардиоваскулярными нарушениями и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно метаболического характера. Ограничение профилактолог объяснила тем, что сливочное масло содержит много холестерина и обладает высокой калорийностью.

Специалистка отметила, что само по себе сливочное масло не вредно для большинства людей, поэтому от его употребления отказываться не нужно.

«Это чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D. Все зависит от того, в каких количествах есть этот продукт и какого рациона придерживается человек в целом», — говорит Карпова.

Если в меню взрослого человека не более 5-10 процентов насыщенных жиров и есть разнообразные продукты — рыба, цельнозерновые крупы, овощи, фрукты и другие — одна столовая ложка сливочного масла в день не повредит здоровому взрослому человеку, заверила Карпова. Для ребенка эта норма составит одну чайную ложку, заключила она.

Ранее диетолог Марьяна Джутова рассказала, что цельнозерновые каши полезны для людей, которые следят за весом, и тех, у кого бывают колебания сахара в крови. В число таких каш Джутова включила овсяную, гречневую и пшенную.