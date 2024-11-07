Международная группа ученых из Австралии и Великобритании выяснили, что небольшое увеличение ежедневной физической активности может снизить артериальное давление. Исследование опубликовано в научном журнале Circulation.

Гипертония, или постоянно повышенный уровень артериального давления, остается одной из основных причин преждевременного ухода из жизни во всем мире. Затрагивая 1,28 млрд взрослых по всему миру, она может привести к инсульту, сердечному приступу, сердечной недостаточности, повреждению почек и многим другим проблемам со здоровьем.

Исследовательская группа проанализировала данные о состоянии здоровья 14 761 добровольца в пяти странах, чтобы выяснить, как смена одного типа двигательного поведения другим в течение дня связана с артериальным давлением.

Каждый участник использовал носимый на бедре акселерометр для измерения своей активности и артериального давления в течение дня и ночи.

Ежедневную активность разделили на шесть категорий: сон, малоподвижный образ жизни (например, сидение), медленная ходьба, быстрая ходьба, стояние и более интенсивные упражнения, такие как бег, езда на велосипеде или подъем по лестнице.

Команда статистически смоделировала, что произойдет, если человек заменит одну модель поведения на другую, и обнаружила, что отказ от малоподвижного образа жизни в пользу 20–27 минут упражнений в день может потенциально снизить сердечно-сосудистые заболевания на уровне популяции до 28%.

Однако заметную пользу для борьбы с гипертонией могут принести и более короткие тренировки.