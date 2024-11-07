Диетолог назвала богатые магнием продукты

Грецкие и кедровые орехи, кешью, миндаль, гречка, белокочанная капуста, фасоль и бананы богаты магнием, заявила NEWS.ru тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, при недостатке элемента в организме могут возникнуть риски сердечно-сосудистых проблем и сложности с костями.

Есть богатые магнием продукты: грецкие и кедровые орехи, кешью, миндаль. Также магния много в гречке, ячневой крупе, горохе, фасоли, бананах, белокочанной капусте. Если мы не будем употреблять должное количество магния, могут возникнуть риски сердечно-сосудистых проблем, проблемы с костями, может быть недостаточен уровень сахара в крови, — рассказала Волынкина.

Ранее диетолог напомнила, что употребление достаточного количества магния помогает человеку избавиться от депрессии и стресса. По словам Волынкиной, магний благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, снижает артериальное давление, устраняет судороги в ногах, а также способствует уменьшению боли в суставах. Кроме того, витамины А, С и D жизненно необходимы человеку в осенне-зимний период для укрепления иммунитета. Ретинол обладает противовоспалительными качествами и препятствует разрушению печени, а при его недостатке могут возникать судороги в ногах, проблемы с кожей и волосами, а также нарушения сна.