Врач назвала витамин В3 важным для здоровья слизистой желудка и кишечника

Врач-дерматолог Ирина Баранова рассказала о важности для здоровья витамина В3 — ниацина.

Эксперт отметила, что витамин В3 является одним из наиболее важных элементов здоровья пищеварительной системы. Ниацин — «предохранитель» для слизистых желудка и кишечника, поддерживающий нормальную работу пищеварительной системы в целом.

Баранова объяснила, что В3 — активная составляющая восстановления тканей и укрепления кишечного барьера, которая защищает органы от воспалительных процессов и повреждений. Ниацин играет важную роль в синтезе ферментов, которые регулируют кислотность в желудке, что необходимо для эффективного переваривания и усвоения пищи.

Также ниацин необходим для производства энергии, способствующей нормальному процессу переваривания пищи и обеспечивающей активность клеток кишечника. Витамина В3 участвует в стимуляции роста полезных бактерий в кишечнике, что способствует снижению риска развития дисбиоза (дисбактериоза) и обеспечивает сбалансированную и функциональную микробиоту.

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