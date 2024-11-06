Как пройти диспансеризацию в 2024 году и что в нее входит

С 2024 года в программу бесплатной диспансеризации входит скрининг мужского и женского репродуктивного здоровья, а также скрининг на гепатит C. Чтобы пройти диспансеризацию, понадобятся только паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС). «Лента.ру» рассказывает, кто может пройти диспансеризацию в 2024 году, что в нее входит и как на нее записаться.

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Что такое диспансеризация

Диспансеризация взрослых — это комплексная программа медицинского обследования, в нее входит посещение врачей-специалистов, ряд анализов и исследований. Диспансеризация позволяет за короткое время выявить, все ли в порядке со здоровьем.

Пройти диспансеризацию могут совершеннолетние россияне, даже если у них нет хронических болезней и жалоб на здоровье. Проводится чек-ап по полису обязательного медицинского страхования: это значит, что медицинские процедуры в рамках диспансеризации оплачивать не нужно.

Диспансеризация позволяет своевременно определить риски развития хронических заболеваний, а также диагностировать серьезные болезни на ранней стадии.

Помимо прочего, диспансеризация помогает на ранних стадиях выявить риски наиболее социально значимых заболеваний. К ним относятся:

Онкологические заболевания;

Проблемы с сердечно-сосудистой системой;

Болезни, которые передаются половым путем;

Сахарный диабет;

Нарушения в работе легких,

Гепатиты B и С;

Расстройства нервной системы.

Профилактика этих болезней важна, потому что их проще предупредить, чем лечить, пояснил в беседе с «Лентой.ру» медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов. После прохождения диспансеризации человек получает информацию о состоянии своего здоровья, а значит, понимает, что нужно делать, чтобы его поправить.

От каких болезней люди умирают чаще всего?

За последние 10 лет существенно изменилась структура причин смертности людей по всему миру. Если ранее основными факторами были инфекционные заболевания и травмы, то сегодня — это хронические неинфекционные заболевания. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания, которые каждый год уносят жизни 17,9 миллиона человек. Второе место по уровню летальности занимают онкологические заболевания — 9,3 миллиона случаев. Хронические респираторные болезни расположились на третьей строчке (4,1 миллиона), а сахарный диабет — на четвертой (2 миллиона).

В России хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) являются причиной 75 процентов всех летальных исходов у взрослых, что также наносит серьезный ущерб экономике страны. По данным Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, общий экономический ущерб от ХНИЗ в нашей стране оценивается примерно в 3,6 триллиона рублей.

Кто может пройти диспансеризацию

Диспансеризацию может пройти любой совершеннолетний, у которого есть полис ОМС и российский паспорт. Однако периодичность таких осмотров зависит от возраста:

С 18 до 39 лет диспансеризация положена один раз в три года;

С 40 лет — каждый год.

Есть простой способ, который поможет людям моложе 40 лет понять, можно ли им пройти диспансеризацию в этом году: свой возраст нужно поделить на три, и если получился результат без десятых, можно смело записываться на осмотр. Ждать дня рождения необязательно.

Например, в декабре 2024 года Игорю исполнится 30 лет. Это число делится на три без остатка, значит, он может пройти диспансеризацию. При этом ждать своего дня рождения мужчине не нужно: он может пойти к врачу в любой месяц года.

В 2024 году пройти диспансеризацию могут люди, рожденные в:

2006-м;

2003-м;

2000-м;

1997-м;

1994-м;

1991-м;

1988-м;

1985-м годах.

Если человек родился в другой год, он может пройти профилактический медосмотр в поликлинике по месту жительства. Это другая процедура.

Где можно пройти диспансеризацию

Попасть на осмотр к врачам, сдать анализы и пройти необходимые обследования в рамках программы диспансеризации можно в районной поликлинике, фельдшерском и мобильном пункте, центре здоровья.

Узнать, к какой поликлинике вы прикреплены, можно на сайте депздрава региона или на портале «Госуслуги». Система сама определит ближайшее медицинское учреждение на основе адреса вашей регистрации. А еще узнать, к какой поликлинике относится ваш адрес, можно по телефону страховой компании, который указан на полисе ОМС.

С 2024 года в России появилась возможность проходить диспансеризацию вне медицинского учреждения.

Это можно сделать:

На работе;

По месту учебы (для студентов);

В передвижном мобильном комплексе диспансеризации, которые можно найти, например, в парке или на центральной площади города.

Пожилые люди старше 75 лет и маломобильные граждане имеют право пройти диспансеризацию на дому.

Если работающему человеку нужно отпроситься, чтобы пройти диспансеризацию, работодатель обязан его отпустить. По закону, россиянам с 18 до 39 лет для этих целей положен оплачиваемый выходной раз в три года, а с 40 лет — раз в год. Сотрудники предпенсионного возраста (мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет) могут рассчитывать на два таких выходных в году, если не успели пройти диспансеризацию в течение одного дня.

Важно: сотрудник должен доказать, что действительно был на медосмотре, а не отдыхал. Для этого ему нужно предоставить работодателю справку от врача, который его осматривал.

Если работник не использовал положенный ему день для прохождения диспансеризации, он не может рассчитывать на компенсацию, на следующий год выходной тоже не перенесут.

Как записаться на диспансеризацию

Записаться на диспансеризацию можно разными способами:

Через «Госуслуги» (кроме москвичей);

Через региональный аналог портала «Госуслуги»;

По номеру 122;

В информационном киоске (в регистратуре) поликлиники;

На приеме у терапевта.

Москвичам запись через «Госуслуги» недоступна: им нужно записываться на портале mos.ru или «ЕМИАС.Инфо», либо в мобильных приложениях.

При планировании своего времени следует учитывать, что у некоторых врачей может не быть окошек для записи, особенно в сезон простуд, рассказала «Ленте.ру» директор по развитию бизнеса компании «ЕМП-Здоровье» Дарья Гришина.

Что входит в диспансеризацию

Программа диспансеризации разделена на два этапа. Первый этап включает в себя профилактический медосмотр, скрининг на онкологические заболевания и консультацию врача по итогам обследования. Второй этап диспансеризации положен не всем. Это углубленные обследования, на которые врач направит пациентов, у которых в ходе первого этапа нашли проблемы со здоровьем или риски их развития.

Первый этап

Профилактический медосмотр

Обследование начинается с заполнения анкеты на выявление хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) и подписания добровольного согласия на медицинское вмешательства. После этого пациент получает маршрутный лист, в котором указаны все процедуры, которые он должен пройти.

В зависимости от возраста список медицинских манипуляций может меняться. Однако основная часть обследований в рамках первого этапа диспансеризации одинакова для всех пациентов. Это:

Измерение роста, веса, окружности талии, определение индекса массы тела;

Измерение артериального давления;

Определение относительного сердечно-сосудистого риска;

Определение уровня глюкозы и холестерина в крови;

ЭКГ в покое (при первой диспансеризации, далее раз в год с 35 лет);

Флюорография легких (раз в два года);

Измерение внутриглазного давления (при первой диспансеризации, далее раз в год с 40 лет);

Осмотр гинеколога (для женщин).

Для людей от 40 до 75 лет к основному списку добавляется общий анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и СОЭ. Также им нужно определять уровень глюкозы в крови натощак, а внутриглазное давление измерять каждый год.

Аббревиатура СОЭ расшифровывается как скорость оседания эритроцитов. Анализ показывает, есть ли в организме патологические процесс и происходит ли воспаление.

Кроме того, пациентам до 64 лет положено проходить обследование на определение абсолютного сердечно-сосудистого риска.

Скрининг на выявление онкологических заболеваний

Список медицинских манипуляций меняется в зависимости от пола и возраста:

Женщинам предлагают пройти осмотр фельдшера (акушерки), цитологическое исследование мазка с шейки матки (с 18 до 64 лет, раз в три года) и маммографию (обследование молочных желез с помощью рентгеновского излучения) (раз в два года с 40 лет);

Мужчинам в рамках скрининга направляют на определение в крови простат-специфического антигена (в 45, 50, 55 и 60 лет, а также в 64 года);

Независимо от пола назначают гастроскопию (в 45 лет) и исследование кала на скрытую кровь (для людей от 40 лет до 64 лет каждые два года, пациентам старше — ежегодно).

После завершения обследований пациенту нужно прийти на прием к врачу-терапевту. Тот изучит все данные, проведет осмотр (в том числе кожных покровов, полости рта, лимфоузлов и щитовидной железы) и вынесет заключение о состоянии здоровья. Здоровым людям и тем, у кого на первом этапе обследований выявлены факторы риска, но не найдены заболевания, специалист даст рекомендации по профилактике и справку о прохождении диспансеризации.

Если же первый этап обследования выявит признаки какого-либо заболевания, пациента направят на более глубокое обследование.

К наиболее распространенным болезням, выявляемых на первом этапе диспансеризации, относится ожирение. По данным Минздрава, избыточную массу тела имеет каждый пятый человек, который прошел диспансеризацию в 2024 году, а ожирение диагностировали каждому десятому.

Второй этап

Его проводит для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания. В зависимости от возраста и предварительного диагноза пациента могут направить к различным узкопрофильным специалистам. В их числе:

Невролог;

Хирург;

Уролог;

Колопроктолог;

Акушер-гинеколог;

Оториноларинголог;

Офтальмолог;

Дерматовенеролог.

При наличии показаний могут назначить следующие обследования:

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий;

Колоноскопию;

Гастроскопию;

Рентген или КТ легких;

Спирометрию;

Определение уровня гликированного гемоглобина в крови;

Индивидуальное или групповое консультирование в центре здоровья.

Если обследование выявит серьезные проблемы со здоровьем, то пациенту предложат пройти лечение в амбулатории или стационаре, отметил Дмитрий Денисов.

Оценка репродуктивного здоровья

С 2024 года в диспансеризацию вошли дополнительные скрининги на репродуктивное здоровье мужчин и женщин от 20 до 49 лет.

В рамках первого этапа мужчинам предлагают пройти осмотр у хирурга или уролога, по результатам которого могут направить на дополнительные обследования:

Спермограмму;

УЗИ мошонки и предстательной железы;

Исследования на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

Для женщин первый этап скрининга более обширный. Он включает в себя:

Прием у гинеколога и осмотр на гинекологическом кресле;

Цитологический анализ мазка с шейки матки и цервикального канала;

Проверку на ИППП (для пациенток от 18 до 29 лет);

Микроскопию влагалищных мазков;

Пальпацию молочных желез.

При необходимости женщин могут направить на второй этап. В таком случае им могут назначить УЗИ молочных желез или органов малого таза и мазок на ИППП (пациенткам от 30 до 49 лет).

После обследований пациентов могут пригласить на повторный прием: мужчин — к урологу или хирургу, а женщин — к акушеру-гинекологу.

Главная цель такой проверки — выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на возможность забеременеть и протекание самой беременности.

Диспансеризация для тех, кто переболел коронавирусом

До конца 2025 года в России работает углубленная диспансеризация для тех, кто переболел COVID-19. Пройти ее может каждый россиянин, который выздоровел от ковида 60 дней назад или ранее.

Если переболевший лечился самостоятельно, он все равно может пройти обследование. Для этого ему нужно написать заявление на имя главврача медучреждения, в которое он обратился.

В рамках углубленной диспансеризации к стандартному набору обследований в рамках первого этапа добавляются:

Определение уровня кислорода в крови;

Тест с шестиминутной ходьбой в удобном темпе — он помогает оценить реакцию на лечение ковида и предсказать риск инвалидности или летального исхода у пациентов с болезнями легких или сердца;

Спирометрия;

Общий и биохимический анализ крови;

Анализ крови на Д-димер, которые позволяет оценить процесс образования и рассасывания тромбов в организме;

Рентген легких.

При необходимости пациента могут направить на второй этап для дополнительного обследования. Например, чтобы сделать ЭКГ или КТ легких.

Если пациент хочет пройти такое обследование в год, когда ему не положена плановая диспансеризация, его направят на углубленный медосмотр.

Обследования вне диспансеризации

Одна из проблем диспансеризации — время. Его требуется много, так как это процесс трудоемкий: много бумаг, направлений, в некоторых случаях требуется посещение поликлиник в разных городах, рассказала «Ленте.ру» терапевт клиники «Медси» Екатерина Онучина.

При этом россияне могут проходить медицинские обследования не только во время диспансеризации. При наличии полиса ОМС человек может сделать это в любое время, записавшись на прием в районную поликлинику.

Однако бесплатно получить консультации и лечение у профильных специалистов, посещение которых предусматривается на первом этапе диспансеризации, можно только при наличии жалоб или каких-либо симптомов болезней.

По собственному желанию пойти на прием к таким врачам, например, к кардиологу, не получится: чтобы записаться к нему, сперва нужно получить направление у терапевта.

Также стоит помнить, что есть врачи, которых рекомендуется посещать чаще, чем раз в год, а уж тем более раз в три года. К таким, например, относится стоматолог. Специалисты считают, что к нему нужно ходить не реже двух раз в год, даже если человека ничего не беспокоит.

Чем профилактический медосмотр отличается от диспансеризации

Россияне от 18 до 39 лет могут каждый год проходить профилактический медосмотр. Как и диспансеризация, он направлен на раннее выявление болезней и факторов риска.

Что входит в медосмотр:

Анкетирование;

Измерение роста, веса и окружности талии, а также индекса массы тела;

Измерение давления;

Определение уровня глюкозы и холестерина в крови;

Флюорография (один раз в два года), ЭКГ (при первом осмотре, затем после 35 лет);

Измерение внутриглазного давления (при первом осмотре, затем после 40 лет);

Для женщин — осмотр у акушера или акушера-гинеколога;

Осмотр кожи, слизистых, щитовидной железы, лимфоузлов.

Главное отличие заключается в меньшем количестве исследований. В целом можно сказать, что ежегодный профилактический медосмотр — сокращенная диспансеризация.

По итогам профосмотра терапевт или фельдшер составит для пациента индивидуальную программу профилактических, лечебно-диагностических или реабилитационных мероприятий.