Эксперты назвали топ-5 продуктов от инсульта

Эксперты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы подчеркивают важность правильного питания в профилактике инсульта. Врачи выделяют ряд продуктов, которые могут укрепить сосуды и снизить риск этого опасного для жизни состояния.

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Среди рекомендованных продуктов — чеснок, который благодаря своим активным природным ингредиентам способствует снижению артериального давления и улучшению кровообращения. Темный шоколад с высоким содержанием какао богат флавонидами, что помогает улучшить циркуляцию крови и оказывает положительное влияние на сердце.

Авокадо, содержащий полезные жиры и калий, поддерживает нормальное артериальное давление, а овсянка, являющаяся источником растворимой клетчатки, снижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также в списке полезных продуктов — лосось, богатый омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление и улучшают здоровье сердца.