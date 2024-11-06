Улучшает иммунитет и работу мозга: почему лень полезна

Лень – это необходимый организму отдых, сообщает "Доктор 24" со ссылкой на врача-терапевта ЦКБ Управления делами Президента РФ Екатерину Кабаненко.

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Эксперт отметила, что лень полезна для человека, так как уменьшает уровень стресса. При этом, по ее словам, когда люди много трудятся и постоянно спешат, их организм постоянно вырабатывает гормоны стресса, провоцирующие развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Также лень уменьшает возможность развития заболеваний психики. Если человек перегружен работой, то его чувства и эмоции блокируются мозгом, из-за чего он начинает испытывать тревожность, панические атаки и выгорание.

Кроме того, лень заметно улучшает когнитивные способности, повышает продуктивность и укрепляет иммунитет. По словам Кабаненко, покой способен восстановить силы и, соответственно, положительно повлиять на работоспособность человека.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, что лень является естественным состоянием человека. По ее словам, в моменты бездействия организм пытается защититься от перенапряжения.