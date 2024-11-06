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Врач Шайхутдинов рассказал, как правильно падать в гололёд

Врач — травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке Рудольф Шайхутдинов дал рекомендации, как правильно падать в гололёд.

Травматолог объяснил, как правильно падать во время гололеда
© РИА Новости
«Падая вперёд, руки держим полусогнутыми, что позволит избежать перелома руки. При падении напрягаем мышцы, это позволит защитить внутренние органы, суставы от серьёзных травм, ушибов, вывихов», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, при падении следует втянуть голову, прижать локти к голове, а подбородок к груди, чтобы избежать травм черепа.

Лучше упасть на бок и перекатываться, чтобы снизить риск травмы копчика, добавил травматолог.

Ранее травматолог-ортопед сети «СМ-Клиника» Андрей Загайнов рассказал, что перелом шейки бедра в пожилом возрасте часто связан с сопутствующим заболеванием — остеопорозом, который характеризуется снижением прочности костей.

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Андрей Загайнов