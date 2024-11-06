Врач посоветовал витамины, которые нужны зимой

С наступлением зимы наш организм испытывает повышенные нагрузки — холодный воздух, недостаток солнечного света, меньшее количество свежих овощей и фруктов в рационе. Все это приводит к тому, что именно в этот период нам требуется дополнительная поддержка. Особенно важно уделять внимание витаминам, поскольку, будем честны, мало кто из нас питается правильно и сбалансированно. Как же будем поддерживать иммунитет, энергию и хорошее самочувствие? Врач-терапевт с профессиональным стажем 19 лет Ирина Васильева делится, какие витамины особенно важны зимой и как правильно их принимать.

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Витамин D

В зимний период нехватка солнечного света может привести к дефициту витамина D, который естественным образом вырабатывается в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей. Этот витамин необходим для укрепления иммунитета, поддержки костной системы и улучшения настроения. Недостаток витамина D может проявляться в слабости, утомляемости и даже повышенной тревожности.

«Зимой витамин D просто необходим, так как его дефицит особенно сказывается на общем самочувствии и снижает защитные силы организма. Для взрослых стандартная доза может составлять 800–1000 МЕ в день, но лучше проверить уровень витамина в крови, чтобы подобрать точную дозировку», — советует Ирина.

Витамин C

Витамин C — один из самых важных антиоксидантов, помогающих укрепить иммунитет. Зимой, когда риск простуд и вирусных заболеваний возрастает, этот витамин помогает организму сопротивляться инфекциям, ускоряет процесс восстановления и защищает клетки от окислительного стресса.

«Витамин C — обязательный элемент зимнего рациона. Но лучше всего получать его из натуральных источников: цитрусовых, киви, красного перца, зелени. Если в рационе не хватает этих продуктов, можно дополнительно принимать 500–1000 мг витамина C в день», — говорит врач.

Витамины группы B

Зимой многие сталкиваются с ощущением усталости и снижения энергии, и именно витамины группы B помогают поддерживать нормальную работу нервной системы, улучшать обмен веществ и повышать тонус. Витамины B1, B6 и B12 особенно важны, так как они помогают сохранять энергию и бороться с усталостью, характерной для зимнего периода.

Витамины этой группы лучше всего принимать в комплексе, так как они усиливают действие друг друга. Особенно важно следить за уровнем витамина B12, так как его дефицит может привести к нервозности и даже депрессии — особенно это важно для вегетарианцев и тех, кто регулярно сидит на жестких диетах.

Витамин E

Витамин E также обладает антиоксидантными свойствами и помогает поддерживать здоровье кожи, что особенно актуально зимой, когда из-за холодного воздуха и отопительных приборов она становится сухой. Витамин E улучшает циркуляцию крови и поддерживает иммунитет, помогая клеткам справляться с воздействием неблагоприятных факторов.

Включите в рацион продукты с высоким содержанием этого витамина, такие как орехи, семена, растительные масла. Если вы решили принимать витамин в добавках, проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать дозировку.

Омега−3 жирные кислоты

Хотя это не совсем витамин, омега−3 жирные кислоты оказывают важное влияние на здоровье зимой. Они помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение и способствуют сохранению здоровой кожи. Омега−3 жирные кислоты также помогают бороться с воспалительными процессами в организме и поддерживают здоровье суставов, что особенно важно в холодное время года — и очень актуально для женщин в период перименопаузы и в менопаузе, когда кости становятся более хрупкими, а суставы — жесткими.