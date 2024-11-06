Нутрициолог рассказал, кому нужно есть сало

Людям, которые трудятся в экстремальных условиях, например на лесоповале или на стройке, нужно есть сало, заявил в разговоре с NEWS.ru нутрициолог Юрий Лысиков. Также продукт будет полезен для тех, кто занимается спортом или работает на даче, добавил он.

© РИА Новости

«Люди, которые занимаются спортом, посещают спортзал, трудятся на тяжелой работе, например на лесоповале, на стройке, где требуется большое количество энергии, могут есть любые жировые продукты, в том числе сало, в неограниченном количестве. Сколько бы вы их ни съели, они расходуются как источник энергии и к накоплению жира не приводят», — пояснил Лысиков.

Нутрициолог пояснил, что сало подойдет и тем, кто работает на даче, поскольку там зачастую приходится тратить много сил. Он напомнил, что за употреблением этого продукта должна обязательно следовать какая-либо двигательная активность, например зимой можно после плотного перекуса поехать кататься на лыжах, в таком случае калории не превратятся в жир.

«Если человек много двигается, сало переваривается, усваивается, распределяется по организму, какая-то его часть уходит в отложения, другая сгорает. При этом масса тела не увеличивается, если не злоупотреблять этим продуктом», — напомнил он.

Ранее реабилитолог и фитнес-эксперт Леля Савосина предостерегла женщин старше 40 лет от выполнения популярного упражнения. Она рассказала, что выполнение «планки» может привести к ухудшению осанки и лишнему весу у женщин этого возраста. Врач отметила: стоя в «планке», женщины часто поднимают таз вверх, а поясницу чрезмерно прогибают, напрягая шею и опуская голову. В итоге тело перенапрягается, что приводит к развитию разных болезней.