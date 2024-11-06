Нутрициолог рассказал, кому нужно есть сало

Людям, которые трудятся в экстремальных условиях, например на лесоповале или на стройке, нужно есть сало, заявил в разговоре с NEWS.ru нутрициолог Юрий Лысиков. Также продукт будет полезен для тех, кто занимается спортом или работает на даче, добавил он.
«Люди, которые занимаются спортом, посещают спортзал, трудятся на тяжелой работе, например на лесоповале, на стройке, где требуется большое количество энергии, могут есть любые жировые продукты, в том числе сало, в неограниченном количестве. Сколько бы вы их ни съели, они расходуются как источник энергии и к накоплению жира не приводят», — пояснил Лысиков.
Нутрициолог пояснил, что сало подойдет и тем, кто работает на даче, поскольку там зачастую приходится тратить много сил. Он напомнил, что за употреблением этого продукта должна обязательно следовать какая-либо двигательная активность, например зимой можно после плотного перекуса поехать кататься на лыжах, в таком случае калории не превратятся в жир.
«Если человек много двигается, сало переваривается, усваивается, распределяется по организму, какая-то его часть уходит в отложения, другая сгорает. При этом масса тела не увеличивается, если не злоупотреблять этим продуктом», — напомнил он.
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