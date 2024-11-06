Врач указала на неожиданную пользу разговоров во время еды
Калошина пояснила, что прием пищи в спокойной обстановке, сопровождающийся разговором, помогает сделать трапезу более здоровой. Она отметила, что пищеварение начинается уже во рту, и чем медленнее человек ест, тем легче желудку справиться с перевариванием пищи. Это также способствует профилактике набора лишнего веса, так как медленное поедание пищи дает организму время для сигналов насыщения.
Эксперт подчеркнула, что даже если человек съедает небольшое количество вредной пищи, важно делать это в спокойной атмосфере, тщательно пережевывая еду. Это помогает наслаждаться процессом и избежать спешки при приеме пищи, сообщает NEWS.ru.
Ранее японские ученые узнали, как еда не дает создавать дефициты веществ. Также в России продолжает расти спрос на готовую еду, но предпочтения различаются по регионам.