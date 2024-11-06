Врач указала на неожиданную пользу разговоров во время еды

Калошина пояснила, что прием пищи в спокойной обстановке, сопровождающийся разговором, помогает сделать трапезу более здоровой. Она отметила, что пищеварение начинается уже во рту, и чем медленнее человек ест, тем легче желудку справиться с перевариванием пищи. Это также способствует профилактике набора лишнего веса, так как медленное поедание пищи дает организму время для сигналов насыщения.

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Эксперт подчеркнула, что даже если человек съедает небольшое количество вредной пищи, важно делать это в спокойной атмосфере, тщательно пережевывая еду. Это помогает наслаждаться процессом и избежать спешки при приеме пищи, сообщает NEWS.ru.

Ранее японские ученые узнали, как еда не дает создавать дефициты веществ. Также в России продолжает расти спрос на готовую еду, но предпочтения различаются по регионам.