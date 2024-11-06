Чем полезен виноград и что за сорт «шайн мускат»

В российских магазинах появился виноград сорта «шайн мускат», выведенный в азиатских странах. От обычных ягод он отличается большим размером и отсутствием косточек. Чем полезен виноград и есть ли в «шайн мускате» особенности, выгодно отличающие его от конкурентов, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

© Вечерняя Москва

Есть ли разница

По ее словам, это вкусный виноград с достаточным количеством сахара. Но между «шайн мускатом» и другими сортами нет особой разницы с точки зрения питательной ценности, поэтому сказать, вреднее он или полезнее остальных, нельзя.

«Основное отличие — в размерах этого винограда. Но количество углеводов и других веществ варьируется, поскольку эта информация не стандартизирована», — объяснила врач.

С точки зрения антиоксидантной активности винограда таких веществ больше в красных сортах, в то время как «шайн мускат» можно отнести к белым.

Виноград для лечения

«Виноград, конечно, раньше использовался в лечебных целях для ослабленных больных и при легочных заболеваниях. Эта ягода очень полезна из-за мощного антиоксидантного эффекта. Но в наши дни его потребление сокращается, потому что в винограде очень много сахара», — отметила диетолог.

Виноград можно включать в рацион тем людям, у которых нет лишнего веса и сахарного диабета. Однако важно учитывать, что не все переносят употребление этой ягоды одинаково хорошо.

«Микробиом и состояние желудочно-кишечного тракта в целом у людей изменились. Какие-то продукты перевариваются уже не так, как раньше. Некоторые люди могут съесть всего несколько ягод винограда, а потом страдать от метеоризма, диспепсии — нарушения нормальной работы желудка», — предупредила собеседница «ВМ».

Раньше виноград был довольно редким «гостем» рынков и магазинов, поэтому ели его нечасто. Люди обеспечивали себя витаминами и клетчаткой, заквашивая капусту с морковью. В то же время в санаториях проводили «виноградотерапию» — ягоды применялись для лечения.

«Сейчас виноград стал доступнее, но диетологи рекомендуют не увлекаться им и есть его в меру именно из-за большого количества сахара», — подчеркнула Соломатина.

Полезные вещества в ягоде

Что касается пользы винограда, то в нем содержатся антиоксиданты ресвератрол и кверцетин. Они оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему человека.

«Еще в винограде много меди. Этот элемент полезен для кожи, он укрепляет волосы и предотвращает раннее поседение», — указала диетолог.

Выбирая между сортами винограда, лучше отдавать предпочтение красным сортам, которые содержат больше антиоксидантов. Но и китайский «шайн мускат» будет полезен для здоровья — как и в других ягодах, в нем содержатся пектин, клетчатка, витамин C и калий, заключила Соломатина.