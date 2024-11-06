Психолог рассказал, как наладить здоровый сон

Ложиться спать и просыпаться лучше в одно и то же время, чтобы наладить сон и поддерживать физическое и ментальное здоровье. Об этом РИАМО рассказали психолог Екатерина Каталина и создательница производства косметики для тела на основе магниевой соли Анна Грачева.

© unsplash

Психолог уточнила, что за два часа до сна лучше не пользоваться гаджетами, потому что они препятствуют выработке мелатонина. Перед сном она советует почитать книгу или погулять на свежем воздухе. По ее словам, ужинать лучше за два-три часа до отдыха, чтобы организм успел переварить еду.

Грачева, в свою очередь, рекомендует проветривать комнату, использовать упругий ортопедический матрас и засыпать в полной темноте. Помимо этого, она посоветовала принимать ванны с магниевой солью перед сном, чтобы расслабиться.

«Стресс — одна из главных причин развития проблем со здоровьем и сном. Снизив интенсивность проявления нервного перенапряжения, можно улучшить физическое состояние», — добавила она.

Ученые из Медицинского университета Вэньчжоу (Китай) до этого установили, что стабильный режим сна и восьмичасовой ночной отдых выступают наиболее благоприятными для успешного старения.