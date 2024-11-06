Биолог рассказал, почему ни в коем случае нельзя есть снег

Снег нельзя есть ни в коем случае, ведь даже чистый на вид он опасен из-за реагентов, бактерий и песка, предупредил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. В беседе с NEWS.ru биолог уточнил, что снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители.

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«Снег и сосульки активно поглощают окружающие загрязнители. Проходя через атмосферу, снег улавливает различные частицы, в том числе выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных предприятий и даже радиоактивные осадки. Эти микроскопические загрязнения оседают на поверхности снега и образующихся из него сосулек, что делает их небезопасными»‎, — пояснил эксперт.

По его словам, на чистоту снега влияет окружающая среда: ветер приносит грязь, а вблизи дорог скапливаются химические вещества из-за реагентов. Биолог поделился, что поедание снега грозит расстройством органов пищеварения и аллергическими реакциями. Сосульки тем временем контактируют с материалами и химикатами, используемыми в строительстве, содержат ржавчину и пыль, добавил Опарин.

«Вторым важным фактором является возможность наличия в снеге и льде бактерий и микробов. И хотя низкие температуры замедляют их размножение, некоторые микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях, а, попав в организм человека, вызывать инфекции и другие проблемы со здоровьем»‎, — заключил биолог.

Синоптик Александр Шувалов ранее рассказал, что устойчивый снежный покров в Москве должен образоваться в декабре. По его словам, в ноябре устойчивого снега не будет, так как 7 ноября в столице прогнозируется повышение температуры до пяти-шести градусов.