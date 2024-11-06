Переходите на растительное молоко: вот что следует знать

Эксперты из США предупредили, что овсяное, соевое или миндальное молоко — не самые здоровые варианты на замену коровьего молока. Продукт является основным источником кальция и витамина D, а многие виды растительного молока содержат гораздо меньше белка, их нужно обогащать витаминами и минералами.

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Многие люди полагают, что растительное молоко — это то же самое, что и коровье, и это предположение абсолютно неверно. Они не эквивалентны по питательной ценности.

Специалисты советуют потребителям внимательно изучать этикетки на упаковках растительного молока, поскольку такие продукты могут сильно различаться по содержанию полезных веществ. Рекомендуется выбирать несладкое, обогащённое соевое молоко — оно соответствует рекомендациям Министерства сельского хозяйства США.

Тем, кто решает отказаться от коровьего молока, важно добавлять в рацион другие источники необходимых витаминов и минералов, чтобы избежать недостатка питательных веществ.

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