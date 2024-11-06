Врач рассказал, какие напитки можно пить после 60 лет

Людям старше 60 лет можно каждый день пить по паре бокалов вина и кофе, поделилась заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья физиотерапевт Светлана Малиновская. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что алкоголь может стать настоящим эликсиром долголетия и поможет сократить риск преждевременной смерти. Но, предупредила врач, важно соблюдать меру.

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«Делать поблажки своему организму можно, если к моменту пенсионного возраста вы добрались без букета хронических заболеваний. Настало время, когда вы можете поднять тост за свое здоровье — заслужили! Например, алкоголь может стать стоящим эликсиром долголетия. Но соблюдайте меру — не более двух бокалов пива или вина в день помогут вам сократить риск преждевременной смерти», — пояснила физиотерапевт.

По словам врача, если человек дожил до 60 лет без хронических заболеваний, значит, он бережно заботился о своей организме и заслужил некоторые поблажки. Она отметила, что чашка кофе, сваренного из качественных свежемолотых зерен, сократит вероятность ранней смерти. Кроме того, уточнила Малиновская, не страшен и лишний вес, если он составляет пару килограммов. Она заявила, что такой «довесок» может добавить комфорта в жизни пожилых.

Врач-невролог Галина Чудинская ранее предупредила, что основные факторы риска для болезни Альцгеймера — это возраст, наследственность и внешняя среда. По ее словам, при этом предрасположенность не гарантирует развития этого заболевания.