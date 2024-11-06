К повышению артериального давления ведёт избыточное потребление соли, а также продуктов, богатых солью. Нейтрализовать вредное избыточное потребление таких продуктов можно достаточным потреблением фруктов и овощей.

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«Повышение артериального давления можно наблюдать после избыточного потребления соли или продуктов, богатых солью. Вредное избыточное потребление соли можно нейтрализовать достаточным потребление фруктов и овощей, особенно богатых калием», — заявил РИА Новости главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова Минздрава РФ Евгений Шляхто.сказал Шляхто.

Он отметил, что чаще всего для быстрого снижения артериального давления используются антигипертензивные препараты короткого действия, такие как каптоприл, нифедипин, моксонидин.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», эндокринолог Екатерина Янг назвала продукты, которые отодвигают старость.