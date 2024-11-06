Перечислены овощи, которые сжигают жир на животе

Овощи низкокалорийны, в них много клетчатки и мало питательных веществ. Немецкое общество питания отмечает, что нужно съедать три порции овощей в день. Причём одна порция — это примерно столько, сколько помещается в руке.

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Брокколи. В ней много витаминов, минералов, антиоксидантов. Также брокколи содержит клетчатку, которая даёт ощущение сытости, и сульфорафан с противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Кабачок. Они содержат большое количество клетчатки, которая облегчает пищеварение, продлевает сытость. Кроме того, из кабачков вы получите витамины, А и С, калий, магний.

Помидор. Эти овощи богаты ликопином, витаминами К, С. Ликопин представляет собой мощный антиоксидант.

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Спаржа. В ней мало калорий и большое количество клетчатки. Также спаржа обладает мочегонным действием.

Зелень. Это руккола, мангольд, кудрявая капуста, шпинат. Они помогают в похудении, повышают усвояемость питательных веществ.

Огурцы. По большей части они состоят из воды, поэтому в них мало калорий.

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