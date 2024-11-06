Онкологи приняли участие в конгрессе «Национальное здравоохранение»

Делегация врачей Тюменской области представила свои практики по снижению смертности от онкологических заболеваний на третьем конгрессе «Национальное здравоохранение», который проходит в Москве.

© РИА Новости

Об этом пишет Nashgorod.ru.

Директор департамента здравоохранения области Наталья Логинова рассказала коллегам из других регионов о мерах, принятых в регионе. В частности, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» была обновлена материально-техническая база тюменской онкологической службы.

Также в регионе открыто шесть центров амбулаторной онкопомощи, а до конца года откроется ещё два.

Кроме того, централизована морфологическая служба региона, что позволило сократить сроки готовности результатов исследований. Также были внедрены новые принципы маршрутизации пациентов.

Всё это позволило увеличить число выявленных на ранних стадиях заболеваний и снизить смертность, заключила Логинова.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на Минздрав Московской области сообщало, что более 10 тыс. детей получили помощь в клинико-диагностическом центре имени Рошаля с момента открытия медучреждения.