Врач рассказала о продуктах, способствующих снижению уровня кортизола

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова рассказала о продуктах, способствующих снижению уровня кортизола, который вырабатывается при стрессе.

«Правильно подобранные продукты помогут снизить негативное воздействие стресса на организм», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, помогают снизить уровень кортизола какао и шоколад, так как они богаты антиоксидантами.

В лососе, сардине и скумбрии присутствуют омега-3 жирные кислоты, а в шпинате и другой зелени есть магний, успокаивающий нервную систему.

Бороться с окислительным стрессом помогает черника, а в орехах и семенах есть цинк для регуляции работы надпочечников, добавила врач.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи. По её словам, человек, который вовремя не позавтракал, будет иметь более низкую скорость обмена веществ.