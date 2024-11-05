Дофамин: все что нужно знать о гормоне счастья и радости

Нередко мы ощущаем неважное самочувствие, отсутствует тонус, не хватает энергии жизни. А бывает, что даже успешные дела и события не добавляют радостных эмоций и не дают удовлетворения. Казалось бы, причины надо искать на стороне: магнитные бури, мало солнца, плохая погода — список можно продолжать бесконечно. Но мало кто догадывается, что причиной всех недомоганий может быть низкий уровень дофамина в организме.

О том, что такое дофамин и как его повысить без вреда для здоровья — в материале «Красного Севера».

Что такое дофамин

Дофамин в народе называют гормоном счастья или радости. Это химическое вещество, которое синтезируется в надпочечниках, а также вырабатывается человеческим мозгом. Дофамин производится в моменты удовольствия, например, при употреблении вкусной пищи. Кроме того, влияет на формирование либидо (сексуального желания) и качественный сон.

Также дофамин вырабатывается и при других видах удовольствия:

спортивная тренировка;

шопинг;

компьютерные игры;

экстремальные развлечения.

Однако регулярная стимуляция выработки этого гормона может привести к дофаминовой зависимости, что чревато психологическими и другими проблемами.

Чем плох высокий и низкий уровень дофамина

При недостатке дофамина в организме у человека может повышаться тревожность, невнимательность, рассеянность, человек может стать необщительным или скрытным. Может появиться бессонница, снизиться либидо, а настроение стать переменчивым.

Дефицит может возникнуть из-за тяжелых заболеваний, так и из-за проблем с образом жизни. Среди причин можно выделить:

Недостаток сна

Благодаря дофамину мы чувствуем себя бодрыми и полными сил по утрам. Постоянный недосып ведет к уменьшению количества дофаминовых рецепторов в области мозга, которая называется ретикулярной формацией, в результате — уровень нейромедиатора в организме падает.

Избыточный вес

Как и в предыдущем случае, лишний вес снижает количество дофаминовых рецепторов в головном мозге.

Нервное напряжение

Постоянная или продолжительная тревога из-за проблем в отношениях, трудностей на работе и финансовых сложностей или любых других неприятностей также могут влиять на уровень выброса нейромедиатора, а со временем вообще привести к его недостатку.

Неврологические и психиатрические расстройства

Существует перечень заболеваний, при которых в организме может измениться уровень дофамина как нейромедиатора. Например, шизофрения, депрессия, биполярное аффективное расстройство, болезнь Паркинсона.

Другими серьезными причинами дефицита могут быть наследственность, травмы определенных зон мозга, лекарства, которые подавляют секрецию «гормона счастья».

Как и дефицит, так и избыток нейромедиатора может навредить человеческому организму: слишком большое его количество может приводить к беспокойству, агрессии, чувству дискомфорта, чрезмерной эйфории, нервозности и нарушению сна.

Профилактика недостатка и избытка дофамина

Есть такое понятие «базовый уровень» дофамина. У каждого человека он разный. А вот формула для поддержания гормона на нужном уровне для всех людей достаточно универсальная:

Хорошо выспаться: полноценный сон должен длиться 7-9 часов ежедневно. Работать физически или заниматься спортом: это должны быть легкие нагрузки в удовольствие. Заниматься любимыми или полезными делами, или хобби. Вознаграждать и поощрять себя приятными мелочами в течение дня. Медитировать. Прогуливаться на свежем воздухе, желательно в солнечную погоду. Что такое дофаминовая ловушка

По сути это петля, в которую попадает человек из-за регулярной самостимуляции. Человек чрезмерно и многократно стимулирует себя, но не получает желаемое чувство. Примеров дофаминовой зависимости множества. Это могут быть переедание, шопоголизм, привязанность к социальным сетям.

Суть дофаминовой зависимости (ловушки) в продуцировании гормоном удовольствия не столько от результата, когда человек получает желаемое удовольствие, но от процесса поиска. Как только дофамин становится частью системы, в которой главная цель — психологическое вознаграждение, важной заботой мозга становится желание получать все больше и больше наград.

Чтобы лучше разобраться в механизмах возникновения дофаминовой зависимости, можно рассмотреть несколько понятных примеров из современного социума.

Например, свою роль в формировании шопоголизма играют два основных фактора, провоцирующих дофаминовый всплеск — радость от новинки и страх не успеть купить что-то с обещанными скидками. В первом случае человек покупает желаемую вещь и испытывает радость. Во втором — срабатывает азарт, во многом благодаря рекламе с призывами вроде «успейте купить осталось 12 часов», «только сегодня» и так далее. Человек получает свою дозу гормона дофамина и в дальнейшем действует так, чтобы получать ее снова и снова.

Как избавиться от дофаминовой зависимости

Один из способов избавиться от дофаминовой зависимости — перезагрузка. Это метод дофаминового голодания, когда человек, словно садится на диету, исключая из жизни все, что приносит удовольствие.

По мнению приверженцев такого «детокса», люди стали слишком зависимы от технологий и доступных радостей. Дофамин выделяется каждый раз, когда мы пользуемся соцсетями, играем в игры, получаем удовольствие от еды и покупок.

Чтобы победить зависимость от дофамина, нужно себя переломить. Это непросто, но реально. Кто-то может справиться сам, если степень зависимости некритичная или есть сильная мотивация. Другим лучше обратиться за помощью в реабилитационные центры, которые занимаются лечением разного рода зависимостей.

Нужно осознать вред дофаминовой зависимости, а затем изменить свое поведение и образ жизни, исключив или ограничив доступ к источникам, которые работают в качестве триггера. Например, зависимые от соцсетей должны устраивать дофаминовый детокс и не заходить какое-то время в аккаунты. Нужно строго определить время и не нарушать правила. Сначала возникнет так называемая дофаминовая ломка, может быть тревожно и придется бороться с желанием хоть глазком заглянуть, чтобы узнать, сколько лайков под фото и так далее. При желании и настойчивости получится отвязать себя от социальных сетей на психологическом уровне.

Это касается и других способов получить удовольствие бесполезными, а зачастую и вредными для организма действиями. Как вариант, привычные занятия, которые обеспечивают выброс дофамина можно заменить другими интересами и занятиями. Но и в этом случае нужно контролировать себя, чтобы не попасть в новую дофаминовую ловушку.