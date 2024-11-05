Какие витамины снижают холестерин

Холестерин — важнейший элемент в организме для построения клеток. Непосредственное участие в обмене жиров принимают витамины. Они поддерживают правильную выработку холестерина, снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина, укрепляют и защищают сосуды, препятствуют образованию холестериновых бляшек и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому тем, кто страдает повышенным уровнем холестерина, необходимо употреблять витамины. А какие именно и в каком количестве, нам рассказала нутрициолог, специалист по пищевому поведению Кристина Франц.

Какие витамины необходимы и в каких продуктах их найти

Чтобы восполнить дефицит важных витаминов можно, конечно, их пить комплексом в виде таблеток. Однако если вы не любитель принимать лекарства, то все необходимые витамины можно получить из продуктов. Вот на что, по словам нутрициолога, стоит обратить внимание и включить в рацион.

Витамины группы В — эти витамины, особенно B3, B6, B12, фолиевая кислота и биотин способствуют снижению уровня холестерина, и как следствие, риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам нашего эксперта, они содержатся в таких продуктах, как мясо, птица, субпродукты (печень и сердце), рыба, морепродукты, сыр и творог, орехи и семена, листовые овощи, зелень, крупы и бобовые.

Витамин Е — он подавляет активность ферментов, которые отвечают за синтез холестерина, препятствует образованию атеросклеротических бляшек и улучшает состояние сосудистой стенки. Хорошее содержание этого витамина можно найти в растительных маслах, орехах и семенах, печени трески, авокадо, шпинате.

Витамин С — помогает снижать уровень «плохого» холестерина в крови. Лучше всего употреблять продукты, которые богаты не только витамином С, но и пектином, который также снижает холестерин — это цитрусовые (особенно грейпфрут), клубника, помидоры, картофель, шпинат.

Витамин Д — стимулирует синтез холестерина в организме, уменьшая его содержание и принимает участие в его метаболизме. Д содержится в рыбе жирных сортов, яйцах и молочных продуктах, но не в том количестве, чтобы закрыть суточную потребность.

«Также очень богата витамином Д печень трески, но в больших количествах употреблять ее не следует, чтобы не столкнуться с избытком витаминов А и Е», — комментирует наш эксперт.

Витамин Р (рутин) — защищает организм от накопления холестерина. Рутин содержится в цитрусовых, ягодах, шиповнике, винограде, чае, оливках, а также в зеленой гречке.

Омега−3 и клетчатка — они также важны для поддержания нормального уровня холестерина. Их можно найти в листовых овощах, овсянке, ячмене, грибах, бананах и бобовых.

Суточные нормы для приема витаминов

По словам нашего эксперта, чтобы холестерин не повышался, необходимо принимать витамины в следующем количестве. Более высокие дозировки используются, но должны подбираться индивидуально со специалистом.