Как уберечь себя от травм в скользкий сезон

В российские города пришел снег, небольшие заморозки, а вместе с тем – первый гололед. В такую погоду следует быть особенно внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах. В это время травматизм очень распространен, особенно часто случаются падения, что может привести к ушибам, вывихам и переломам. В материале MIR24.TV – советы по предотвращению падений в скользкий сезон.

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Эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов поясняет, что в первую очередь стоит научиться главным правилам поведения на льду: что обуть, как ходить и что делать, если падения не удалось избежать.

«В гололед надевайте обувь на низком каблуке с рельефной подошвой из пористого материала. Не занимайте руки хрупкой или тяжелой ношей, в том числе телефоном, и не держите руки в карманах. Свободные руки позволят при падении сгруппироваться, схватиться за что-то во время падения. Рекомендую всегда ходить в теплых перчатках или варежках. Это, с одной стороны, поможет избежать переохлаждения, а, с другой, вы будете меньше прятать руки в карманы при холодной погоде, – сказал эксперт.

Не проходите вблизи зданий и деревьев, чтобы избежать падающей сосульки или обледенелой ветви. Соблюдайте особую осторожность при переходе дороги. Внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места: замерзшие лужи, склоны или лестницы.

Если же поскользнулись, старайтесь присесть, сгруппироваться, приземлиться на бок и перекатиться. Не торопитесь подняться, убедитесь, что нет травм, попросите прохожих помочь вам. Если рядом никого нет, повернитесь на живот, встаньте на четвереньки и только потом выпрямляйтесь, стараясь придерживаться за опору.

«Не выходите на скользкий тротуар вблизи зданий в наушниках. В таких случаях можно не услышать скатывающегося с крыши снега, льда или сосулек. Всегда снимайте капюшон с головы, он мешает обзору на дороге. Если в этот момент из-за угла «вылетит» машина, то она просто не успеет притормозить», – объясняет Эдуард Халилов.

В гололед особенно сложно приходится людям пожилого возраста. Падение может привести к серьезным последствиям, так как организм пожилого человека очень хрупкий, а восстановление здоровья будет очень долгим. Если прошел ледяной дождь, а ночью ударили заморозки, то лучше не выходить ранним утром, а дождаться, когда все же потеплеет, обычно это происходит днем. К тому времени дорожные службы уже обработают все тротуары реагентом, как говорит Эдуард Халилов, и прогулка станет более безопасной.

Если же крайне обязательно оказаться на улице в сильный гололед, то с собой необходимо взять палки для скандинавской ходьбы. Спортивный инвентарь позволит ходить устойчиво, а вместе с тем иметь под рукой две дополнительные опоры. Это и для равновесия, и для баланса, и для здоровья в целом полезно, как замечает эксперт.

«Выходя на улицу, рекомендую людям в возрасте одеваться теплее и многослойнее: в удобный пуховик, головной убор, всегда с собой должны быть перчатки или рукавицы. Почему это важно? Если человек травмируется на улице, то он не успеет замерзнуть или переохладиться в ожидании медиков», – сказал Эдуард Халилов.

Гололед на дорогах и пешеходных зонах образуется по двум причинам. Первая – при резком понижении температуры и «переходу» через 0 градусов при наличии высокой влажности. Вторая – при выпадении осадков: это или снег, или ледяной дождь.

Как же вести себя пешеходам? Исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова рекомендует выбирать правильную обувь, обязательно зимнюю, а не демисезонную, так как именно зимняя обувь имеет специальный вид подошвы с протектором, чем-то схожий по принципу протекторов на зимней резине. В гололед не надо торопиться, двигаясь по тротуарам, так как можно не заметить наледь, припорошенную свежим снегом.