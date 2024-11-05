Диетолог объяснил, чем опасны для здоровья семена чиа

Существует несколько причин, по которым вам следует проявлять осторожность при добавлении семян чиа в свой рацион. Об этом заявил дипломированный диетолог-нутрициолог Эми Браунштейн.

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Аллергия. Это редкое явление, но всё же возможное. При аллергической реакции на семена чиа могут возникнуть головокружение, экзема и зудящие поражения на руках, отёк лица.

Переизбыток клетчатки. Стандартный размер порции семян чиа составляет 28,85 грамма, что эквивалентно примерно 2,5 столовой ложки. Если вы съедите треть чашки продукта за один присест, вы получите около 22 граммов клетчатки, или около 60–80% от суточной нормы.

Это довольно большая порция, которая может вызвать побочные эффекты, такие как дискомфорт в животе, особенно если вы не привыкли к большому количеству клетчатки в своём рационе.

Опасность удушья. Семена чиа могут поглощать воды в 27 раз больше своего веса. Поэтому употребление в пищу сухих семян чиа и их последующее запивание водой может привести к расширению и застреванию в пищеводе и, как следствие, к удушью.

Взаимодействие с лекарствами. Соединения в семенах чиа, такие как растворимая клетчатка, могут влиять на то, как организм усваивает некоторые лекарства, например, препараты от диабета, давления, разжижающие кровь.

Проблемы с усвоением питательных веществ. Избыточное потребление клетчатки и слизь от семян чиа образуют густой и липкий гель в пищеварительной системе, который может препятствовать усвоению витаминов и минералов.

Проблемы с пищеварением. Достаточное потребление пищевых волокон помогает предотвратить и контролировать запоры, однако переизбыток может вызвать вздутие, боли в животе.

Проблемы с почками. Семена чиа содержат 115 мг калия и 244 мг фосфора на порцию в 2,5 столовой ложки. Людям с заболеванием почек нужно минимизировать употребление этого продукта.