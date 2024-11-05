Диетолог рассказал о полезных свойствах хурмы

При высушивании хурмы увеличивается ее природная сладость и сохраняются все полезные свойства. Она может стать отличной заменой конфетам и шоколаду. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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«Высушенная хурма сохраняет в себе микроэлементы и лишь частично теряет витамин С. Все остальные витамины сохраняются в прежнем количестве, но при этом фрукт становится более сладким», — поделилась Дианова.

Она подчеркнула, что этот фрукт не так опасен, как обычные сладости, а также подходит для людей с повышенным уровнем сахара в крови.

«Клетчатка позволяет сократить скачки глюкозы и быстрее испытать чувство насыщения, что предотвращает переедание», — объяснила гастроэнтеролог.

Врач посоветовала при покупке сушеной хурмы обращать внимание на состав, чтобы исключить искусственное добавление сахара в продукт.

А врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, как не набрать вес осенью и зимой. По ее мнению, в холодный сезон особенно важно употреблять продукты, которые нужны организму. Кроме того, для поддержания веса в норме не стоит забывать о физических нагрузках.