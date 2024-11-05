Доктор рассказал, как не допустить развитие ринита

Оториноларинголог-отохирург ФНКЦ ФМБА России Ирина Лашкина в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснила, как не допустить развития ринита в холодный сезон. Ринит обычно проявляется в виде воспаления слизистых оболочек носовой полости, заложенности носа и другими неприятными симптомами.

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«Возбудителем выступают патогенные микроорганизмы вирусной или бактериальной природы. Травма носа или хирургические операции тоже могут стать причинами регулярного насморка. Он может повлечь за собой такие осложнения, как синусит, отит, ларингит, бронхит и ларинготрахеит. Если насморк появился, нужно регулярно промывать слизистые антисептическими растворами. При отсутствии насморка заниматься промываниями не следует, так как это негативно повлияет на микрофлору», - объяснила специалист.

Кроме того, врач Лашкина развеяла миф о положительном эффекте использования раствора хозяйственного мыла при лечении насморка. По ее словам, раздражая слизистую таким образом, можно спровоцировать появление насморка и ожогов.