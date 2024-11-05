Врач объяснил, как сохранить здоровье поджелудочной железы

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила, как позаботиться о здоровье поджелудочной железы. Этот важный орган пищеварительной системы выделяет ферменты, необходимые для расщепления белков, жиров и углеводов.

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«Зачастую проблемы с поджелудочной железой вызваны ее воспалением. Панкреатит значительно ухудшает качество жизни. Причинами патологии обычно являются курение и неправильный режим питания. Спровоцировать заболевание также могут редкие обильные приемы пищи, злоупотребление алкоголем, жирными, сладкими и консервированными продуктами», - объяснила собеседница издания.

Для сохранения здоровья поджелудочной железы необходимо придерживаться ряда рекомендаций. Гастроэнтеролог Чернова посоветовала питаться не менее пяти раз в день маленькими порциями (лучше включать в рацион тушеные и запеченные блюда из нежирного мяса, рыбы и птицы). Также важно ввести в ежедневное меню свежие и вареные овощи, фрукты, кисломолочные продукты и цельнозерновые каши. Не менее полезна регулярная физическая активность.