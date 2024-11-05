Врач дал совет, что нужно включить в осенний рацион

С наступлением осени отказываться от разнообразия свежих фруктов и ягод не нужно, посоветовала в беседе с RT Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC).

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«Осенние фрукты и ягоды, так же как их летние "аналоги", содержат много клетчатки, полезной для работы ЖКТ и поддержания баланса кишечной микрофлоры. Они богаты витаминами и микроэлементами. Гранат, к примеру, содержит большое количество антиоксидантов и полифенолов, которые замедляют старение и улучшают состояние кожи. Есть в плодах граната и полезные микроэлементы: кальций, магний, марганец, фосфор, йод, натрий. Благодаря питательному составу гранат помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, регулировать водно-солевой баланс», — рассказала эксперт.

Она порекомендовала включить в осенний рацион клюкву, содержащую антиоксиданты и полифенолы, которые замедляют процессы старения.

«При простуде не зря рекомендуют пить морс из клюквы: в ягоде много веществ, оказывающих противовоспалительное и противомикробное действие. А ещё клюква — отличный источник витаминов Е и К1. Обратите внимание: витамин К1 лучше усваивается в присутствии жиров. Съешьте вместе с ягодами несколько орехов или добавьте клюкву к творогу или йогурту — и получите максимум пользы», — объяснила собеседница RT.

Также она упомянула, что плоды инжира богаты витаминами А, К и В6, калием, магнием и железом, фолиевой кислотой.

«Он очень полезен для сердечно-сосудистой системы, благотворно влияет на кровяное давление. Ещё в инжире много клетчатки — она помогает улучшить перистальтику кишечника и избавиться от запоров. Но злоупотреблять инжиром не стоит, поскольку в плодах содержится достаточно много фруктового сахара. Дневная норма — два-три свежих инжира либо три-четыре сушёных», — добавила врач.

Помимо этого, она включила в этот список хурму, которая богата витамином C — на него приходится почти 20% всей массы витаминов, которые содержит один плод.

Ещё осенью можно добавить в рацион облепиху, рекомендует эндокринолог.

«Эта осенняя ягода богата витаминами, микроэлементами, пектином, органическими кислотами», — заключила собеседница RT.

Ранее нутрициолог Николай Миллер посоветовал в беседе с RT включить в осенний рацион блюда из тыквы.