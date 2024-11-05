Диетологи назвали лучшие продукты для здоровья костей

О здоровье костей мы обычно думаем в последнюю очередь. Но с возрастом это становится всё более важным.

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Вот какие продукты нужно употреблять, если вы хотите улучшить состояние костей.

Тофу. Полчашки твёрдого тофу в растворе кальция содержит колоссальные 861 мг этого вещества. Также из этой порции вы получите 22 г белка.

Чернослив. В нём много веществ, поддерживающих здоровье костей. В том числе витамин К, который важен для регулирования баланса кальция в организме и формирования костей. Также чернослив содержит калий, марганец.

Йогурт. Он богат кальцием, белком, витамином D. Если хотите получить больше кальция, то выбирайте обычный йогурт вместо греческого.

Лосось. Он даёт организму омега-3, витамин D, белок. Исследования связывают жирные кислоты омега-3 с улучшением качества костей.

Капуста кале. Одна чашка сырой капусты кале — отличный источник витамина К. При этом он требует для правильного усвоения жира, поэтому не забудьте сбрызнуть эту капусту оливковым маслом или маслом авокадо.

Тахини. Это кремообразное масло из семян кунжута. Оно содержит много кальция, магния и фосфора.

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