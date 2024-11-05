Гастроэнтеролог призвал регулярно есть изюм

Изюм содержит множество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для работы разных систем организма, рассказал гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов. В комментарии «Ленте.ру» доктор призвал россиян регулярно есть изюм.

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По словам врача, изюм — отличный источник энергии, так как он богат углеводами, особенно природными сахарами, такими как глюкоза и фруктоза. Кроме того, он содержит витамины, в том числе витамин К и витамины группы В, а также калий, магний, железо, кальций и фосфор.

Помимо этого, изюм богат антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений и старения. Этот продукт также помогает нормализовать пищеварение, так как содержит клетчатку — важный элемент для нормальной перистальтики кишечника.

Полезен изюм и для здоровья костей, так как в его состав входят бор, кальций и магний, добавил Логинов.

«Регулярное употребление изюма может помогать снизить уровень холестерина и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы благодаря высокому содержанию калия и антиоксидантов», — Владимир Логинов, гатсроэнтеролог.

Доктор подчеркнул, что несмотря на всю пользу этого продукта, употреблять его нужно в умеренных количествах из-за большого содержания сахара. Особенно это важно для людей с диабетом или тех, кто следит за весом.

«К тому же сахар, содержащийся в изюме, может спровоцировать образование кариеса, особенно если после его употребления не чистить зубы. Перед включением изюма в рацион, особенно в больших количествах, рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом», — посоветовал врач.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко предупредила об опасности быстрых перекусов. По ее словам, из-за спешки пища плохо переваривается и питательные вещества не усваиваются.