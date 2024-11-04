Как исправить неправильную осанку

Нарушение осанки — распространенная проблема, которая затрагивает около 90% людей. Об этом рассказал врач высшей категории Алексей Попов, владелец медицинского центра «Свобода движения». Он отметил, что следить за осанкой необходимо на протяжении всей жизни, так как это напрямую влияет на здоровье позвоночника и всего организма.

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Неправильная осанка может приводить к различным проблемам, таким как головные боли, заболевания дыхательной системы и деформации позвоночника. Однако, даже во взрослом возрасте, коррекция осанки возможна с помощью регулярных упражнений и физиотерапии.

Попов предложил несколько простых, но эффективных упражнений для улучшения осанки. Одно из них — упражнение «Кошка», которое выполняется на коленях. Сначала нужно медленно опустить спину и поднять голову, задерживаясь в этом положении на несколько секунд. Рекомендуется выполнить 10−15 повторений.

Другие полезные упражнения включают «Поворот корпуса», где нужно поворачивать корпус вправо и влево по 10−15 раз, и «Планку», которая удерживается в течение 30−60 секунд.

Также Попов отметил, что мануальная терапия может значительно ускорить процесс исправления осанки, а такие методы, как акупунктура и лимфодренажный массаж, могут помочь в этом процессе.

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