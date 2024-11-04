В Минздраве указали на важный элемент для снижения смертности

Осенью наблюдается рост числа респираторных заболеваний, среди которых грипп, парагрипп, различные ОРВИ и коронавирус. Как рассказала директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина, вакцинация остаётся одним из важнейших способов защиты от этих болезней и их тяжёлых осложнений, что особенно актуально для групп риска — пенсионеров и детей.

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Драпкина подчеркнула, что вакцинация против гриппа помогает снизить смертность от хронических и инфекционных заболеваний, особенно у пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями. Исследования «Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины» показали эффективность прививок в профилактике осложнений. Вакцинация также помогает уменьшить риски, связанные с онкологическими болезнями и диабетом. По мнению специалиста, работа медиков могла бы упроститься, если бы вакцинация была обязательной для групп риска.

В России доступна вакцинация от большинства инфекционных заболеваний, и Драпкина призвала граждан сделать прививки от гриппа и пневмонии. Она обратила внимание, что пневмония значительно осложняет течение многих заболеваний и может привести к смертельному исходу. Вакцина от пневмонии становится надёжным средством защиты от этого осложнения.

Кроме того, для профилактики инфекций Драпкина рекомендует в беседе с life.ru применять методы неспецифической защиты: регулярное мытьё рук, ношение масок, ограничение контактов с заболевшими и оставаться дома при первых признаках недомогания.

Ранее врач назвала продукты, приводящие к старению мозга и сбоям в работе нервной системы. Также Минздрав предложил изменить порядок оформления больничных листов для часто болеющих россиян.