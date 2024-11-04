Вирусолог дал рекомендации по профилактике вирусных инфекций

Нельзя наносить на кожу дезинфицирующие средства для обработки поверхностей.

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Это опасно повреждениями микробиома.

Рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Во-первых, нужно правильно пользоваться антисептиками. Во-вторых, правильно пользоваться дезинфицирующими средствами, в частности, для бытовых условий. В-третьих, профилактика антибиотикорезистентности, не заниматься самолечением и не назначать себе антибиотики. В-четвёртых, соблюдать определённые медицинские рекомендации, потому что врачи владеют обновлённой информацией по устойчивости различных микроорганизмов к антимикробным средствам. Нужно по назначению пользоваться дезинфицирующими средствами. Есть люди, которые дезинфицирующие средства для поверхностей используют на коже, вызывая повреждения собственного микробиома, позволяя чужеродным микроорганизмам заселять различные участки тела. Когда человек моет руки по 20 раз за день, то это приводит к тому, что истончается защитный слой кожи, она становится сухой, легко проникают микроорганизмы. Правильное мытьё рук должно быть».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что устойчивость микроорганизмов к антибиотикам и дезинфицирующим средствам возрастает, что усугубляет нынешнюю эпидемиологическую ситуацию.