Эксперт посоветовал упражнения для грудных мышц

Доктор медицинских наук Тайлер Уилер назвал лучшие упражнения для мощной груди. Его слова приводит Men Today.

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Сначала эксперт рекомендовал делать динамическую планку на коленях. Для ее выполнения необходимо встать на четвереньки, и подать корпус вперед так, чтобы тело образовало одну линию. В таком положении следует поставить правую руку на локоть, затем левую, после чего также поочередно поставить руки на ладони.

Следующими упражнениями стали классические отжимания, отжимания с колен и на одной руке. Последним упражнением Уилер назвал отжимания лучника. Для их выполнения нужно встать в упор лежа, но руки расставить шире. Далее необходимо перенести вес на правую руку и выполнить отжимание.

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