Укрепляют кости: чем полезны для здоровья сардины

Сардины называют суперспродуктом. Эту мягкую, жирную рыбу можно есть в консервированном виде, также её запекают и готовят на гриле.

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Вот самые удивительные преимущества сардин для нашего здоровья.

Снижают риск возникновения сердечных заболеваний. Всё потому, что в сардинах много омега-3 жирных кислот. Обнаружено, что они снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают результаты лечения болезней сердца. Также омега-3 снижают уровень триглицеридов.

Улучшают здоровье мозга. Исследования показывают, что употребление рыбы увеличивает количество серого вещества в мозге. Более высокий уровень этого вещества может снизить риск возникновения неврологических заболеваний. Согласно одному исследованию 2022 года, употребление жирных кислот омега-3 может улучшить память, обучение, когнитивное благополучие и мозговой кровоток.

Поддерживают здоровое развитие плода. В сардинах содержатся такие полезные вещества, как омега-3 жирные кислоты, кальций и витамин D.

Снижают вероятность развития заболеваний глаз. Диеты, богатые лососем и сардиной, могут помочь снизить риск возникновения заболеваний глаз в пожилом возрасте. К этим заболеваниям относятся возрастная дегенерация жёлтого пятна и глаукома. Также употребление омега-3 снижает вероятность появления синдрома сухого глаза.

Укрепляют кости. Сардины богаты питательными веществами, необходимыми для здоровой опорно-двигательной системы. Это белок, магний, кальций и витамин D.

Уменьшают воспаление и окислительный стресс. В сардинах есть два типа жирных кислот (ЭПК и ДГК), много селена. Нашему организму нужны ЭПК и ДГК для уменьшения воспаления, а селен — для производства и преобразования глутатиона. Глутатион — антиоксидант, помогающий бороться с окислительным стрессом.

Способствуют росту и восстановлению мышц. Сардины — отличный источник белка.

Улучшают работу нервной системы. Из сардин вы получаете витамин В12. Он помогает контролировать работу нервной системы, здоровье мозга, уровень энергии и многое другое. В одной банке сардин содержится 8,22 мкг этого витамина, что больше суточной нормы.

Предотвращают развитие диабета 2 типа. Сардины богаты белком, магнием и цинком. Эти питательные вещества поддерживают здоровый уровень сахара в крови.

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