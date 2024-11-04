Как замедлить старение: советы врача

Есть несколько причин включить в рацион томаты, грейпфрут, сладкий красный перец. Одна из них - естественный омолаживающий эффект от такой пищи. Происходит это за счет содержания в продуктах мощного антиоксиданта - ликопина.

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«Он действует как естественное омолаживающее средство»‎, — подтвердил в своем телеграм-канале врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, отмечая, что ликопин одновременно воздействует на морщины, дряблость, тусклый цвет лица и другие "очевидные признаки старения".

Чтобы получить максимальную пользу от томатов, сладкого перца, грейпфрута, рекомендуется сочетать эти продукты с жирами. Так питательные вещества будут лучше усваиваться.

Помимо влияния антиоксиданта на внешность, врач также отметил эффект от ликопина, связанный с сердцем и сосудами.

«Ликопин уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он также связан со снижением уровня холестерина и улучшением кровяного давления»‎, — подчеркнул Михаил Кутушов.

Кроме того, есть данные, что антиоксидант поддерживает прочность костей, защищает мозг и улучшает зрение.