Как не набрать лишние килограммы зимой

В холодное время года лишние килограммы налипают на тело намного быстрее. Диетологи сообщают, что жители северных стран зимой едят на 7% больше. Объясняется это генетикой: с древних времен дополнительные калории помогали людям согреться, накопленный жир является запасом энергии. Как современному человеку не набрать вес в зимний период, рассказала диетолог Алина Макеева.

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Эксперт посоветовала питаться в холодное время года теплой или горячей, но не холодной едой. А плотный завтрак позволит не срываться на вредные перекусы. Начинать день медик рекомендует с каш либо нежирного мяса (курицы, индейки). Также талии не будут страшны низкокалорийные сезонные овощи, богатые витаминами – капуста, тыква, репа. В рационе должны быть рыба, яйца, молочные продукты.

Диетолог призывает не забывать пить в зимнее время. Иногда люди путают чувство голода и жажды. Также вода поможет снизить аппетит, заполнив собой желудок. Медик рекомендует выпивать стакан воды за полчаса до еды, пишет «Московский комсомолец».

Алина Макеева призывает активно двигаться – гулять, бегать, ходить в бассейн или тренажерный зал. Это отлично дополнит «зимний» режим питания. Сама холодная погода тоже может помочь снизить вес: находясь в помещении, где температура ниже 18 градусов, организм будет сжигать жир, чтобы согреться.

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