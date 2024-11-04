Названы польза и вред сливочного масла: что может стать альтернативой

Сливочное масло является продуктом, занимающим важное место в кулинарии и рационе многих людей. У старшего поколения оно ассоциируется с детством: как обязательный элемент меню в детских садах, школах и санаториях. Бабушки с любовью намазывали его на хлеб, создавая утренние ритуалы. У этого продукта есть свои полезные и вредные свойства, о которых «ФедералПресс» рассказа нутрициолог, лектор Российского общества «Знание» Наталья Баранова.

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Хоть и сливочное масло является для нас привычным продуктом, с ростом интереса общества к здоровому питанию многие задаются вопросом, необходим ли он в рационе, если содержит в себе достаточно негативных качеств.

«Сливочное масло является источником витаминов А, B, C, D, Е и К. Тем не менее следует помнить о высоком содержании насыщенных жиров в данном продукте, что может повысить уровень холестерина в крови», – рассказала нутрициолог.

По словам Барановой, как раз избыток холестерина и трансжиров может стать причиной обострения заболеваний желчного пузыря. Кроме того, избыток любых животных жиров в рационе может привести к развитию атеросклероза. Полностью продукт исключать из рациона не обязательно, так как при его умеренном употреблении (10–30 граммов в день), он может стать частью сбалансированного питания.

Врач также отметила, что если желание заменить сливочное масло есть, то альтернативой могут стать оливковое, подсолнечное, тыквенное и льняное масла или ореховые пасты, которые придают блюду плотный ореховый вкус. Также для замены подойдет кокосовое масло, однако его выраженный вкус может понравится не всем.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, почему масло не может стоить дешево. По словам экспертов, на производство масла требуется достаточно много сырья. Так, для выработки 1 килограмма сыра нужно 10 литров молока, а 1 килограмма масла – 23 килограмма молока.