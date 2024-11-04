Врач назвал овощи, которые могут заменить в рационе картофель

Близкими картофелю по вкусовым и пищевым свойствам можно назвать батат, топинамбур, фасоль и сельдерей, они могут стать его оптимальной заменой в здоровом рационе. Такое мнение высказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Кузнецова.

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Она отметила, что батат (86 килокалорий — прим. «ВМ») имеет практическую одинаковую пищевую ценность с картофелем (80 килокалорий — прим. «ВМ»). В батате меньше клетчатки, но больше медленных углеводов.

«Для диабетиков это все равно нежелательный продукт, но всем остальным он добавит в копилку массу полезных веществ», — рассказала Кузнецова.

В оранжевом корнеплоде большое количество кальция и магния, а также витамина В6 и витамина А. По словам врача, для детей и подростков, которые активно растут, батат — один из лучших овощей и замен картофелю.

В топинамбуре, по словам врача, большой запас полезных веществ: кальций, железо, магний, фосфор, натрий, медь, селен, фолат и холин. Овощ также полезен тем, кто сидит на диете и страдает от проблем с ЖКТ.

Фасоль тоже может заменить картофель во многих блюдах: борщ, винегрет, начинки для выпечки и так далее. Альтернативой картофельному пюре может стать лобио.

Бобовые содержат много белков и углеводов, также в фасоли много клетчатки, чего нельзя сказать о картофеле, большое количество витаминов группы В, а также железо, кальций и магний.

По словам Кузнецовой, корень сельдерея тоже может стать заменой картофелю. В нем содержатся эфирные и жирные масла, органические кислоты, витамины С, Е, К, А, группы В, кальций, пурин, фосфор. Кроме того, он менее крахмалистый, чем картофель. Сельдерей и картофель взаимозаменяемы практически во всех блюдах.

«Репу стоит посоветовать есть чаще, чем картошку: у нее богатый витаминно-минеральный состав, который не теряется при долгом хранении. Для зимы репа ценна тем, что содержит много элементов, поддерживающих иммунную систему: витамины А, С, В9 и РР, а также кальций и эфирные масла, которые помогают справиться с простудными заболеваниями», — добавила Кузнецова в беседе с РИА Новости.

Ранее врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников назвал полезный способ употребления картофеля.