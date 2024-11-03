Врач рассказала о пользе и вреде «балканского завтрака» для здоровья

По словам американского диетолога Бхарати Рамеш, овощи и хлеб в составе балканского завтрака содержат клетчатку, вяленое мясо, яйца и сыр — белок, а овощи — витамины. Тем не менее, в некоторых из этих продуктах может быть слишком много соли. Об этом сообщает издание Healthnews.

Балканский завтрак получил свое название от полуострова Балканы, так как он готовится из продуктов, которые входят в привычный рацион жителей этой местности. Обычно он состоит из яиц, масла и сыра, хлеба, фруктов, консервированных или свежих овощей, оливок, вяленого мяса, меда и соуса из баклажанов под названием «аджвар». С точки зрения питательной ценности такой завтрак обладает рядом преимуществ.

Рамеш подчеркнула, что яйца, мясо и сыр выступают богатыми источниками белка, а овощи, фрукты, хлеб и оливки содержат много витаминов и полезных растительных волокон (клетчатки). Белок необходим для построения соединительной, костной и хрящевой ткани и правильной работы иммунитета, а клетчатка оказывает положительное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта. Полезные жиры в составе сыра стимулируют мозговую деятельность и регулируют обмен веществ. Кроме того, сочетание продуктов в балканском завтраке обеспечивает длительное чувство сытости.

Тем не менее, людям, стремящимся сбросить вес, нужно следить за потреблением сыра и меда из-за их высокой калорийности. Также в сыре, оливках и вяленом мясе, как правило, содержится много соли. Избыток соли в рационе повышает риск сердечно-сосудистых и других неинфекционных заболеваний, таких как атеросклероз. Врач добавила, что высокое содержание клетчатки в сырых овощах и цельнозерновых продуктах может привести к вздутию живота или расстройству пищеварения у людей с чувствительным кишечником.

Для получения максимальной пользы от балканского завтрака доктор Рамеш предлагает адаптировать его под индивидуальные диетические потребности. Она советует не съедать более 30 граммов сыра в день, использовать цельнозерновой хлеб и заменить вяленое мясо на консервированную рыбу.